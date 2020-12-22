Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:00
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valilik makamında, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence Saldırısı" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayla" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Yılmaz, oylamada yer alan tüm fotoğraflar için Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İsmail Demir Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Birkan Sokullu İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:01:41. #1.15#
title