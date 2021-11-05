Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Yangında Evi Zarar Gören Vatandaşımız için Bağış

OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yangından evi zarar gören bir vatandaşımızın evinin yapımı için bağışlanan 94. 400 TL'lik çek, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz'a teslim edildi.

OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, zor dönemlerde yardımlaşmanın önemli olduğunu ifade ederek, ilimizdeki yangının ardından yaraların sarılması için OTSO olarak bir katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, "Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odamıza bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. "dedi.

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