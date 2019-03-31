Osmaniye Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Osmaniye Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Osmaniye seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Osmaniye'de kim önde? Osmaniye seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

OSMANİYE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Osmaniye Belediye Başkanlığı için; İYİ Parti adına Davut Çuhadar, SP adına Ömer Yağmur, MHP'den Kadir Kara yarışacak. İki tanesi bağımsız olmak üzere toplam 10 aday, Osmaniye Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Osmaniye yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

OSMANİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Osmaniye'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'den Kadir Kara % 47,34 oy oranı ile olmuştu. AK Parti'den Mehmet Gürbüz ise % 37,44 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Haydar Aktürk% 9,91 oy oranı ile 3. sırada, HDP adayı Ahmet Aycan% 2,65 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

OSMANİYE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Osmaniye belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Osmaniye Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.