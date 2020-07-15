OSMANİYE Osmaniye Sancaklı Cami törenle açıldı Osmaniye Sancaklı Cami törenle açıldıOSMANİYE'nin ilk camisi olan ve milli mücadelede yılarında cephanelik olarakta kullanılan Sancaklı Camii, tarihi dokusuna uygun olarak yenilenip, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Osmaniye Sancaklı Cami törenle açıldı

OSMANİYE'nin ilk camisi olan ve milli mücadelede yılarında cephanelik olarakta kullanılan Sancaklı Camii, tarihi dokusuna uygun olarak yenilenip, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hatmi Şerif ve Mevlit programı düzenlendi. Cami avlusundaki program, Merkez Envar'ul Hamit Camii Müezzin Kayyımı Yunus Önal Kur'an tilaveti ile başladı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, milli mücadele ruhunu taşıyan Osmaniye Sancaklı Camii'nin, 1865 yıllarından başlayarak Çukurova'nın ilk iskanında Alibekirli ailesinin önderliğinde kurulan mahallenin ilk camisi olduğunu söyledi. Çiçek, "Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı yürütülen vatan savunmasında Osmaniye'de bulunan Cebelibereket mutasarrıflığına ait sancak, burada muhafaza edilmiş olup camimiz ismini buradan almaktadır. Yani gelecek nesillere aktarılması lazım gelen bir hikayesi vardır. Direnişin, milli birliğin, dayanışmanın, bağımsızlık şuuruna sahip olduğunun hikayesi. Milletimiz benzer bir destansı hikayeyi 4 yıl önce bugün 15 temmuz 2016'da yazmış, milletin iradesine, bağımsızlığımıza ve vatanın bütünlüğüne kast etme cüreti gösteren hain kalkışma bize bugün ve her gün vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını ne kadar kutsal, el uzatılmayacak derecede hassas ve önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla Sancaklı Camii'nin açılışı için bugünün seçilmiş olması bir tesadüf değildir. 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçmiş olan cami için, tarihi ve manevi değerine binaen ve ayrıca şekli ile fiziki olarak ihtiyacı karşılamasından dolayı 2018 yılında yeniden yapımına başlanmış 2 yıl sürede tamamlanarak Osmaniye'mize kazandırılmıştır." dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise milli mücadele yıllarında cephanelik olarak kullanılmış olan Sancaklı Camii'nin o dönemde de aynı 15 Temmuz'da camilerin üstlendiği görevi, bu caminin de yaptığına şahit olunduğunu belirtti. Vali Yılmaz, "Bu camimizin açılışı iyi bir gün oldu, iyi bir zamana ayarlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz günü yaşanan o karanlık geceyi unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hainlik, yıllarca sinsice toplumumuzun içine sızmış, kutsal din duygularımızı istismar etmiş FETÖ terör örgütüne karşı bugün yine burada da beraberiz ve her zaman beraber olacağız. Bu kahraman millet, vatanına, bayrağına, milletine her zaman sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi de sahip çıkmış ve dünya gerekten şaşkına çevrilmiştir" diyı konuştu.

Konuşmaların ardından, Sancaklı Camii ibadete açıldı.

Kaynak: DHA