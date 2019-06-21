OSMANİYE ÖĞRETMENLER, GÖLET ETRAFINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

TÜRKİYE'nin farklı kentlerinden eğitim semineri için Mersin'e gelen 113 öğretmen, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için katıldıkları doğa yürüyüşü faaliyeti sırasında, Değirmendere Göleti etrafında temizlik yaptı.

Etrafa rast gele atılmış yüzlerce sayıdaki poşet, plastik ve cam şişe gibi çöpler, Mersin Eğitim Enstitüsünde, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında düzenlenen, Doğa Yürüyüşü Liderliği Eğitici Eğitim Seminerine katılan öğretmenler tarafından tek tek toplandı. 'Çevre için biz varız, biz varsak çevre var' diyen eğitimciler doğa yürüyüşü için geldikleri bölgede doğa kirliliği olduğunu belirterek, bu kirletilmiş olan çevreyi temizlemek için faaliyete başladıklarını ifade etti. Kocaeli'nin Gebze İlçesinden programa katılan Coğrafya öğretmeni Yusuf Karakuş, doğayı sevdiklerini, çevre duyarlılığının yüksek düzeyde olması gerektiğini vurgulayıp, Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada uygulamalı olarak yaşıyor, öğreniyor ve öğreteceğiz dedi. Etkinliğe isteyerek ve severek katıldıklarını belirten diğer katılımcılar ise 'Keşke çöp olmasa da toplamak zorunda kalmasak. Bu faaliyetimiz umarız herkese örnek olur diye konuştu.

Kaynak: DHA