Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar

23.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:06

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 141 santimetre boyundaki Nazar Bekmez'in (12), doğduğu günden beri kestirmediği saçları, 117 santimetre uzunluğa ulaştı. Masal kahramanı Rapunzel'e benzetilen Nazar, saçlarını çok sevdiğin ve kestirmeyi de düşünmediğini söyledi.

Özel bir şirketten emekli olan Mehmet ve ev kadını Saule Bekmez'in 3 çocuklarından en küçüğü olan Nazar Bekmez'in saçlarına doğduğu günden bugüne hiç makas değmedi. Düziçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nazar, saçlarının bakımlarını yaparken hiç zorlanmadığını belirtti. Nazar, "12 yaşındayım ve saçlarım 117 santimetre uzunluğunda. Daha önce hiç kestirmedim ve herhangi bir ürün kullanmıyorum. Bebek şampuanı kullanıyorum. Görenler çok şaşırıyorlar. Şu anda kestirmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.

Aslen Kazakistanlı olduğunu söyleyen Anne Saule Bekmez ise 20 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Kızım 12 yaşında ve saçlarını hiç kestirmedik. Zamanında benim de saçlarım uzundu. Kızım doğduğunda hiç saçı yoktu. Hep saçlarının uzun olmasını istemişimdir ve şu anda 117 santim ve boyu ise 141 santim uzunluğunda. Kızımı görenler çok şaşırıyorlar. Kızım saçlarını çok seviyor ve kestirmeyi de hiç düşünmüyor" diye konuştu.

Nazar'ın en büyük ağabeyi Zafer Bekmez de birlikte yürüyüşe çıktıklarında bakan insanların bir daha dönüp baktıklarını belirterek, "Güzel bir ilgi odağı oluyor yanımda. Birlikte gezmekten keyif alıyorum. İsmi nazar ama nazar değmez inşallah" dedi.

Kaynak: DHA