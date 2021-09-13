OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cevdetiye Beldesi'nde düzenlenen hasat etkinliği programında Vali Erdinç Yılmaz, yer fıstığı hasadı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ildeki yer fıstığı üretimi hakkında Vali Yılmaz'a bilgi verdi. Birinci ürün yer fıstığı hasadının Ağustos ayının son haftasında başlayıp Eylül ayının son haftasına kadar devam ettiğini belirten Bulut, ikinci ürün yerfıstığı hasadının ise Ekim ayının ortasında başlayıp Kasım ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi. İl Müdürü Bulut, il genelinde birinci ürün hasadının başlamış olduğunu ifade ederek, "İlimiz genelinde kabuklu yerfıstığı üretimi 2020 yılında 149 bin 157dekar alanda 53 bin 560 ton olup TÜİK 2020 yılı verilerine göre Osmaniye'miz Adana'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde verim ortalaması dekarda 380 kilo civarındadır. 2021 yılı il geneli yerfıstığı üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 165 bin 255 dekar olup dekara ortalama verimin dekara 380 kilo alan olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı Osmaniye ili yerfıstığı rekoltesi 63 bin ton olması beklenmektedir"diye konuştu.

Osmaniye yer fıstığının, il için en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, üreticilere bol bereketli bir hasat dönemi diledi. Vali Yılmaz, sözlerinin ardından traktöre binerek yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi.