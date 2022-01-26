Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor.

Vali Erdinç Yılmaz, Olukbaşı mevkiinde düzenlenen etkinliğe eşi ve çocuklarıyla katıldı. Yılmaz ve ailesi, yaban hayvanlarının sıkça uğradığı alanlara saman ve yem bıraktı.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, çetin kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanosların yüksek kesimlerine 2 ton mısır, 2 ton buğday ve 2,7 ton yonca bırakılacağını belirtti.

Yaban hayvanlarının aç kalmaması için haftada iki kez doğaya yem bırakılacağını kaydeden Yılmaz, "Yaklaşık bir ay boyunca, haftada iki kez yapılmak suretiyle devam edecek bu çalışmayı bugün Olukbaşı mevkiinde başlatıyoruz. Burada amacımız, yaban hayvanlarını bir nebze olsun doyurabilmenin yanı sıra hemşerilerimizde bir farkındalık oluşturarak doğada yalnız olmadığımızı, yaşamını devam ettirmek için beslenmek zorunda olan yaban hayvanlarının da yardımımıza muhtaç olduğunu vurgulamaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz de katıldı.