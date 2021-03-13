Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı
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Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı

13.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:27

Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda havalandırma boşluğuna saklanan şahıslar polislerden kaçamadı. Havalandırma boşluğundan çıkartılıp gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir iş merkezinin 4. katında bulunan 13 numaralı iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDILAR

Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında havalandırma boşluğuna saklanan kumarcıları fark eden polis ekipleri, asma kilidi piknik tüpüyle kırarak şahısları tek tek dışarı çıkardı. Bazı şahıslar ise terasa saklansa da ekiplerden kaçamadı.

Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandılar

TOPLAM 82 BİN TL CEZA KESİLDİ

Suçüstü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahsa Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası kesilirken adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Operasyon kapmasında delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu.

Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
MESUT: inşallah bunlar korona olur.desem bi turlü demesem bi türlü duyarlı olmak kurallara uymak õnce insanlık görevimiz.Devlet,ten kaçamassînız fotodaki gibi SOBE..
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VATANDAS: Cezalar agir olsa + hapis cezasi olsa, biraz zor yaparlar
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ATCAN: vay be polis kilidi küçük tüple kırdı
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