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Osmaniye'de kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde annesine, "Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle evden çıkan Tekin Göl'ün cansız bedeni jandarma ekiplerince bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde annesine, "Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle evden çıkan Tekin Göl'ün cansız bedeni jandarma ekiplerince bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'nde ikamet eden Tekin Göl (56), 28 Kasım günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında annesine, "Söğütlügöl'e traktörle arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Dün öğle saatlerine kadar Tekin Göl'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, dün akşam saatlerinde Tekin Göl'ün kullandığı traktör Söğütlügöl köyünde terk edilmiş halde bulunmuştu. Gecenin karanlığında yapılan aramalarda Tekin Göl'ün izini rastlanmazken, ekipler sabah saatlerinde Göl'ün cansız bedenini buldu.

Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınırken, Tekin Göl'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

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