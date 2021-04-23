OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU
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OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık (45), dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ve kanat açıklığı 16 santimetre olan 'tavus kelebeği' buldu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık (45), dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ve kanat açıklığı 16 santimetre olan 'tavus kelebeği' buldu.

Cemal Paşa Mahallesi'ndeki Cevdetapaşa Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık, okul bahçesinde dolaşırken çiçeklerin üzerinde boyutuyla dikkat çeken bir kelebek buldu. Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek hakkında araştırma yapan Yanık, dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen tavus kelebeği olduğunu öğrendi.

Kelebeğin güzelliğine hayran kaldığını belirten Yanık, Okul bahçesinde bulduğumuz tavus kelebeği, dünyanın en güzel 6 kelebeği arasında yer alıyor. Kanat açıklığı ile ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde. Şu ana kadar bunların en büyüğü 17 santimetre uzunluğundadır. Bölgede nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız. Bu kadar büyük bir kelebeği ilk defa gördüm ve çok şaşırdım diye konuştu.

Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans ifadelerini kullandı.

OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU
OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU
OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU
OSMANİYE'DE KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE OLAN TAVUS KELEBEĞİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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