Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık tarafından karantina kararı aldı İl dışından beldeye gelen ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği tespit edildi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine...

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı

Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık tarafından karantina kararı aldı

İl dışından beldeye gelen ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği tespit edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesine il dışından gelen ve testi pozitif çıkan birinin akrabaları ile de temas ettiği gerekçesiyle Korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe kaymakamlığı tarafından Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.

Sumbas Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.

Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu da "İl dışından beldemize gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu aşamada sizlerden ricam, evlerinizde kalarak sabırla sürecin tamamlanmasını beklemenizdir. Mağduriyet oluşmaması ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için, tüm kurumlarımız ve belediye ekiplerimizle görev yapmaya devam etmekteyiz. Beldemize uygulanan seyahat kısıtı nedeniyle, dışarıdan gelerek beldemiz üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gidecek vatandaşlarımıza, alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA