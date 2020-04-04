Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı - Haber
Kaymakamlık, Mehmetli, Osmaniye, Sumbas

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık tarafından karantina kararı aldı İl dışından beldeye gelen ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği tespit edildi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine...

04.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:17
Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı

Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık tarafından karantina kararı aldı

İl dışından beldeye gelen ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği tespit edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesine il dışından gelen ve testi pozitif çıkan birinin akrabaları ile de temas ettiği gerekçesiyle Korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe kaymakamlığı tarafından Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.

Sumbas Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.

Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu da "İl dışından beldemize gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu aşamada sizlerden ricam, evlerinizde kalarak sabırla sürecin tamamlanmasını beklemenizdir. Mağduriyet oluşmaması ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için, tüm kurumlarımız ve belediye ekiplerimizle görev yapmaya devam etmekteyiz. Beldemize uygulanan seyahat kısıtı nedeniyle, dışarıdan gelerek beldemiz üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gidecek vatandaşlarımıza, alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan 'Aşıyı bulduk' haberi geldi Haber
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Osmaniye'de iki mahalle karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 15:31:17. #1.15#
title