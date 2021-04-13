Osmaniye Belediyesi,'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım
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Osmaniye Belediyesi,'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

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Osmaniye Belediyesi,'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan sıcak yemekler pandemi kuralları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor.

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Özel hazırlanmış hijyenik yemek kaplarına konulan 3 çeşit sıcak yemek, ekmek, meyve veya tatlı ramazan ayı boyunca Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından Osmaniye'nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gönüllerimizin bir olduğu gibi inşallah en kısa zamanda sofralarımızı da birleştiririz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Osmaniye Belediyesi olarak bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine ramazan ayının birinci günü itibariyle iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse ramazan ayında her gün 3 bin kişiye ulaşarak sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Osmaniye Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle ramazan ayının ilk gününde bütün Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek ramazanı ayını tebrik ediyor, bu mübarek ay hürmetine salgın musibetinden bir an önce kurtulmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün hemşerilerime en kalbi muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı iletiyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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