Son dakika haber... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı - Haberler
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Son dakika haber... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

AA, Ümit Kahrıman - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.

Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

Son dakika haber... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

Son dakika haber... Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Musa Şahin Bulvarı, Osmaniye, Polis, Güncel, Haberler

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