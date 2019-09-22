Osmaniye arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem

22.09.2019 09:46

OSMANİYE'de de arıcılık yapanların sevmediği bir kuş türü olan 'Arı Kuşu' ile mücadelede yeni bir yöntem denendi.

Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği tarafından geliştirilen proje ile atmaca, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların çıkarttığı sesler, hoparlör ile kovanların yanında açılarak arı kuşlarının bölgeden uzaklaştırılması sağlandı. Arı kuşlarının yok edilmesiyle birlikte, özellikle yaban arısı, eşek arısı, kelebek, sinek, ağustos böcekleri ve çekirge istilasında artış olacağı, öldürülme yönteminin bulundukları ekolojik dengeyi bozan bir yöntem olduğu belirtildi. Projenin deneme çalışması, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın ve arı yetiştiricilerinin katımlıyla, Karacalar Köyündeki arı kovanlarının bulunduğu bölgede başarıyla sonuçlandı. Kovanların üzerinde uçuşan arı kuşları, yırtıcı kuşların sesleri hoparlörden verilerek kısa sürede bölgeden uzaklaştıkları gözlendi.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, il genelinde 600 üyelerinin bulunduğunu ve yıllık bin ton civarında bal üretimi yapıldığını söyledi. Başkan Gaffaroğlu, arı kuşu ile mücadelenin tüfekle yada fileler gerilerek katliam şeklinde yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını, bunun önüne geçmek için 'yabani yırtıcı kuş sesi' ile arı kuşlarının uzaklaştırılması projesinin olumlu sonuçlarının görüldüğünü, bu sayede hem arıların hem de arı kuşlarının ölümlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Gaffaroğlu, Bu mücadelenin katliam şeklinde yapılması ile tabiatın dengesi bozuluyor. Keklik veya arı kuşu avı yaparak kenenin artmasına neden olundu. Kenelerinde insanların ölümlerine sebep olduğuna şahit olduk. Arı kuşunun da tabiatın dengesini devam ettirmesi için öldürülmemesi gerekiyor. Buradaki projemizin de asıl gayesi budur. Aynı zamanda koruma altında bulunan bir arı kuşunun öldürülmesinin 700 lira civarında bir cezası bulunmakta. Bu uygulama sayesinde hem arı kuşlarını hem de arılarımızı korumuş oluyoruz. dedi.

Başkan Emin gaffaroğlu, ayrıca birlik olarak arı zehri üretmeye hazır olduklarını belirterek şöyle devam etti Gramı 300-400 lira civarında olan arı zehrinin pazarını bulduğumuz anda üretime her an hazırız. Birlik olarak arıcılarımızın sadece bal veya polen olarak gelir elde etmelerinin yanı sıra arı zehri üretimi de yapabilecek duruma geldik.

Kaynak: DHA