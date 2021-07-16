Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2021? Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı olacak?

16 Temmuz Cuma akşamı itibari ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesi vatandaşlar, hangi yollar ücretsiz, hangi köprüler ücretsiz gibi sorulara yanıt aradı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2021? Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı olacak? sorularının yanıtları araştırıldı.

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2021? sorusunun yanıtıİzmit Körfezi'nden feribot sırası beklemeden geçiş imkanı sağladığı için araştırılıyor. Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayram tatilinde yollara çıkacak sürücüler tarafından araştırılıyor. Boğaz'da köprü trafiğine girmeden kıta değiştirme imkanı sunan Avrasya Tüneli ile feribot sırası beklemeden İzmit Körfezi'ni geçmeyi sağlayan Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Avrasya Tüneli bayramda bedava mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar hakkında da açıklamalarda bulundu.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Bayram tatili 9 gün oldu bu kapsamda "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." açıklamalarına yer verildi.

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi "yap işlet devret" kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY DA ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.