Osmangazi hizmet kalitesini artırıyor

- Osmangazi hizmet kalitesini artırıyor Belediye personeli iletişimin inceliklerini öğrendi Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için diksiyon kursuna katılan Osmangazi Belediyesi personeli, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

- Osmangazi hizmet kalitesini artırıyor

Belediye personeli iletişimin inceliklerini öğrendi

BURSA - Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için diksiyon kursuna katılan Osmangazi Belediyesi personeli, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar'ın elinden aldı. İletişim konusunda yeteneklerini güçlendiren personeller büyük mutluluk yaşadı.

Hizmet kalitesini yükseltip verimliliği arttırmak maksadıyla personele yönelik eğitim programlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, saha çalışanlarının etkili iletişim kurabilmesi için diksiyon kursu düzenledi. TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik, vatandaşla iletişim halinde olan toplam 50 personele Soğanlı Kültür Merkezi'nde iletişimin inceliklerini öğretti. Kursu başarıyla tamamlayan personellere ise sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Dündar, "Belediye olarak pandemi dönemine rağmen faaliyetlerimizi arttırdık. Rutin çalışmalarımızın yanı sıra kültür, sanat ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz kurslarımızı tedbirli bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda personelimize diksiyon eğitimi verdik. Çünkü, bu süreçte vatandaşlarımızın iletişim konusundaki hassasiyeti arttı. Bizler, hizmet veren kurumlar olduğumuz için bu kurs oldukça önemliydi. Vatandaşlara gösterdiğimiz etkili iletişim ile inşallah hizmetlerimizi taçlandıracağız. İştirak eden personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik ise 40 saatlik programı tamamlayan kursiyerleri kutlayarak, doğru iletişim kurmada personele öncü olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı