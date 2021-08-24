Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor

Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi geçmişine sahip çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi geçmişine sahip çıkıyor. 1989-1994 yılları arasında Demirtaş Belediye Başkanlığı yapan ve geçen yıl kasım ayında vefat eden Halil Satık'ın ismini Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki bir parka verdi.

Parkta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaşadığı şehir ve vatandaşları için hizmet etmiş kişilerin unutulmaması lazım. Bunlardan biri olan Halil Satık başkanımızın adını da, bu parkla ölümsüzleştirmiş olduk" dedi.

Büyükşehir Kanunu ile birlikte kapatılarak Osmangazi'ye bağlanan Demirtaş beldesinin eski belediye başkanlarından Halil Satık'ın ismi, Sakarya Mahallesi Sevinç Sokaktaki bir parka verildi. Halil Satık'ın, görev yaptığı 1989-1994 yılları arasında Demirtaş'a önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Meclisi'nin aldığı kararla merhum başkanın isminin Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki parkta yaşatılacağını söyledi. Demirtaş'ın, modern ve planlı yapılaşması ile Osmangazi'nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğuna vurgu yapan Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak bizler de, bu gelişimle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için sürekli yatırım yapan, yeni eserler, yeni parklar, meydanlar kazandıran bir belediyeyiz. Hizmet üretmenin en zor olduğu bir merkez ilçe olarak, bir yandan yeni park ve meydanlar yapıyoruz, bir yandan da mevcut parklarımızı yeniliyoruz" diye konuştu.

Osmangazi genelinde 700'ün üzerinde park olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sadece Demirtaş bölgemizde 35 parkımız var. Sakarya Mahallemiz'deki bu parkımız da bunlardan biri. Pandemi süreci ile birlikte, vatandaşlarımızın parklara olan ilgisi daha da arttı. Tabii bu yoğun ilgiyle birlikte bu parkların bakımı, yaşatılması, onların isimlendirilerek mahallelerle özdeş hale getirilmesi önemli. Demirtaş Sakarya Mahallemizdeki bu parklardan birine de, Demirtaş'ımızın belde olduğu dönemki eski başkanlarından rahmetli Halil Satık abimizin adını verdik. Onun adının yazılı olduğu tabelayı parkımıza astık. Demirtaş'a ciddi hizmetler yapan Halil başkanımızın yapmış olduğu bu hizmetlerin unutulmayıp adının yaşatılması için parkımıza onun adını verdik" dedi. - BURSA

Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:06:40. #1.16#

title