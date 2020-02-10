Osmangazi'den depremzede çocuklara oyuncak

10.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:49

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elazığ ve Malatya'daki çocuklar için oyuncak yardımında bulundu.



Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Osmangazi Belediyesi tarafından gönderilen oyuncaklarla gülecek. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan 'Bir Oyuncak Bir Tebessüm' kampanyasına destek veren Osmangazi Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki çocuklar için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne oyuncak kumbarası koydu. Müzeyi gezmeye gelen çocuklar, başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayarak en güzel oyuncaklarını depremden etkilenen arkadaşları için hediye etti. Müzedeki oyuncak kumbarasına bu güne kadar sadece çocuklar değil, yetişkinler de onlarca oyuncak bıraktı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, düzenlenen bu anlamlı etkinliğe destek verdi. Depremzede çocuklar için oyuncaklar alan Başkan Dündar, Elazığ ve Malatya'daki çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek adına oyuncakları kumbaraya attı. Depremin en çok çocukları etkilediğine vurgu yapan Başkan Dündar, "Depremzede çocukların yaralarını sarmak ve onları bir nebze olsun mutlu etmek adına AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, güzel bir kampanya düzenledi. Bu kampanyaya biz de destek vererek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne bir oyuncak kumbarası koyduk. Müzeyi gezmeye gelen çocuklarımız, Elazığ ve Malatya'daki depremzede arkadaşları için oyuncaklarını hediye ediyor. Kumbaraya atılan oyuncakları, AFAD vasıtası ile depremzede çocuklara ulaştıracağız. Bu kampanyaya destek veren bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA