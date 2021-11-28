Osmangazi'de çocuklar sevgiyle büyüyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde faaliyet gösteren anaokulundaki öğrenciler; sosyal, bilişsel ve dil eğitimlerinin yanı sıra küçük yaşta robotik kodlamanın inceliklerini öğreniyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, ücretsiz olarak düzenlediği birbirinden farklı eğitim programıyla bir yandan meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırırken, diğer yandan hizmete açtığı anaokulu ile öğrencileri sevgiyle yarınlara hazırlıyor. Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen okul öncesi eğitimlerinden toplam 32 öğrenci faydalanıyor. Sosyal, bilişsel ve dil gelişimine yönelik eğitimler alan çocuklar, ayrıca bilim ve teknolojiyi sevdirmede önemli bir adım olan robotik kodlamayı öğreniyor. Derslerin oldukça verimli geçtiğini söyleyen anaokulu öğretmeni Gülten Türkoğlu, "5 yaş grubundan oluşan öğrenci sınıfımızda robotik kodlama ile akıl zeka oyunları gibi çalışmaların yanı sıra çeşitli alan gezileri düzenliyoruz. Ayrıca özel gün ve haftalarda kültürel programlara imza atıyoruz. Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz matematik çalışmalarıyla öğrencilerimizi ilkokula hazırlıyoruz. Kısacası buraya gelen çocuklarımız, birey olabilme yolunda her şeyi öğreniyor. Öğrencilerimiz kısa zamanda ciddi ilerlemeler kat ediyor. Ailelerimiz, çalışmalarımızdan oldukça memnun. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Tüm çocukları yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da eğitime desteklerini her daim sürdüreceklerini söyledi. - BURSA