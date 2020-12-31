Osmaneli'nde imece usulü ceviz bahçesi oluşturuldu
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Osmaneli'nde imece usulü ceviz bahçesi oluşturuldu

31.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:27
Osmaneli'nde imece usulü ceviz bahçesi oluşturuldu

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde 4 bin 500 aşılı ceviz fidanı üreticiler tarafından imece usulüyle dikildi.

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde 4 bin 500 aşılı ceviz fidanı üreticiler tarafından imece usulüyle dikildi.

Vali Bilal Şentürk, Çerkeşli köy tüzel kişiliğine ait 160 dönümlük araziye ceviz fidanı diken üreticileri ziyaret etti.

İl genelinde projeye ilginin yoğun olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Çerkeşli köyümüzde, köy tüzel kişiliğine ait olan 160 dönümlük alana 4 bin 500 aşılı sertifikalı ceviz fidanını dikiyoruz. Arazimiz örnek bir bahçe olacak. Vatandaşımızın imece geleneğini en güzel şekliyle hayata geçirildiği yer oldu burası. Muhtarımıza ve köylülerimize teşekkür ediyorum. Hem 10 yıl sonra köyümüz için güzel bir gelir kapısı olacak hem de bölge için örnek bir bahçe olacaktır. Bereketli olmasını diliyorum."

Programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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