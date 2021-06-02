Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
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Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı

Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Yüksel Ünal ve kurum amirlerine bilgi verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Yüksel Ünal ve kurum amirlerine bilgi verdi.

YEDAM'ın bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, bağımlılık çeşitleri ve sürdürülen mücadele çalışmalarını slayt gösterimi eşliğinde anlattı.

Toplantıda, YEDAM'ın tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olduğu aktarıldı.

Bilecik'te YEDAM'ın Türkiye'deki 104 merkezinden birinin bulunduğu belirten Tekelioğlu, şunları kaydetti:

"Bize danışmak için gelen tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda sorun yaşayan kişiler, tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı olunuyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek de veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler."

Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
Osmaneli'nde ilçe idarecilerine Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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