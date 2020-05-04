Osmaneli esnafından hastaneye televizyon desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir grup esnaf, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine televizyon bağışladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir grup esnaf, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine televizyon bağışladı.

AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem tarafından yapılan görüşmelerin ardından esnaf tarafından alınan televizyonlar, hastane yetkililerine teslim edildi.

Güdem, yaptığı açıklamada, hastanede televizyon ihtiyacı olduğunu öğrenerek harekete geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda Kovid-19 salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve hastanede yatan hastalarımıza destek olmak için ilçemizdeki esnaf arkadaşlarımızla bir olduk. Hastanemizin odalarındaki televizyon ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık ve bu görevi üstlendiğimiz içinde çok mutlu olduk."

Hastanenin Başhekimi Güliz Özyaşar da desteklerinden dolayı Güdem ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA