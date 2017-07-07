Osmancık Tapu Müdürlüğü Tadilata Alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birim Amirliği tadilata alındı.



Osmancık Kaymakamı Fikret Zaman, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birim Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından Kaymakam Zaman, kurumda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.



Zaman, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından birimlerin vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vereceğini söyledi. - ÇORUM