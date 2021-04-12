Osmancık polise pankartlı kutlama
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Osmancık polise pankartlı kutlama

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Osmancık polise pankartlı kutlama

Osmancık Belediyespor, polis teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü pankartla kutladı.

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Osmancık Belediyespor, polis teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü pankartla kutladı.

Osmancık Belediyespor, ilçe şehir stadyumunda Çankırı Bal Ligi temsilcilerinden Kurşunlu Belediyespor ile oynayıp 2-1 kazandığı karşılaşma öncesinde polis teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü pankartla kutladı.

Karşılaşma öncesi futbolcular sahaya 'Huzurumuzun ve Güvenliğimizin Teminatı Polis Teşkilatımızın 176. Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart ile çıkarken ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, belediye başkanı Ahmet Gelgör ve kulüp başkanı Fatih Ergün, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve emniyet mensuplarına çiçek taktim ederek 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı. - ÇORUM

Osmancık polise pankartlı kutlama
Osmancık polise pankartlı kutlama
Osmancık polise pankartlı kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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