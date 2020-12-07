Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:28
Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Tüm dünya'da hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

Tüm dünya'da hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

Restore edildiği günden beri ağırladığı binlerce ziyaretçi ile Osmancık'ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan zaman içinde "Kandiber Kalesi" ve "Kal'a-i asüman" (Gökyüzünün Kalesi) adlarıyla tanınan ilçe halkının deyimiyle" Fişekçi Kayası " olarak ta bilinen tarihi Osmancık Kalesi Korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan 275 metre yüksekliğinde ki tarihi kalenin ziyarete kapatılması ile ilgili duyuru Osmancık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılarak "Tarihi Osmancık Kalesi; Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. "denildi. - ÇORUM

Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı
Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dumlupınar'da halk pazarı kapatıldı
Dumlupınar'da halk pazarı kapatıldı
Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
Artuklu 1071 Derneği, kalem tutan eller üşümesin diyerek minik gönülleri ısıtıyor
Son dakika haberi | 'Bir selamın kırk yılı hatırı vardır' dediler, kendilerine selam veren minik kızı ziyarete gittiler
Son dakika haberi | "Bir selamın kırk yılı hatırı vardır" dediler, kendilerine selam veren minik kızı ziyarete gittiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Samatta Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:37:51. #1.15#
title