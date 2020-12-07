Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Tüm dünya'da hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

Tüm dünya'da hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

Restore edildiği günden beri ağırladığı binlerce ziyaretçi ile Osmancık'ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan zaman içinde "Kandiber Kalesi" ve "Kal'a-i asüman" (Gökyüzünün Kalesi) adlarıyla tanınan ilçe halkının deyimiyle" Fişekçi Kayası " olarak ta bilinen tarihi Osmancık Kalesi Korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan 275 metre yüksekliğinde ki tarihi kalenin ziyarete kapatılması ile ilgili duyuru Osmancık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılarak "Tarihi Osmancık Kalesi; Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. "denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı