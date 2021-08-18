Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
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Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi

Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde, Koyun Baba Mahallesi ile D-100 karayolu arasında bağlantıyı sağlayan Akçakoca Sokak'ta kaldırım sorunu vatandaşları mağdur ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde, Koyun Baba Mahallesi ile D-100 karayolu arasında bağlantıyı sağlayan Akçakoca Sokak'ta kaldırım sorunu vatandaşları mağdur ediyor. Sokak sakinleri kaldırımın kullanışsız olduğunu belirterek iyileştirme talep ediyorlar.

Koyun Baba Mahallesinde bulunan D-100 karayolu ile Koyun Baba Türbesi'ne bağlantı sağlayan Akçakoca Sokaktaki yaya kaldırımın dar bir bölümünün de kullanışsız olması vatandaşları mağdur ediyor. Konuyla ilgili belediye başkanı ile görüştüklerini belirten sokak sakinlerinden Erol Kışla "Koyun Baba Çamlık Sitesinin iki cephesinde bulunan yaya kaldırımları kullanışsız. Belediye Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı'na bakan cephesine beton dökdü ancak iki cephesinde de kaldırım kullanılamaz durumda. Yapılsa daha güzel olacak. Belediye başkanımıza konuyu ilettik, kaldırımın bazı noktalarının genişletilmesi, bazı noktalarının ise iyileştirilmesini talep ettik. Bize yapacaklarını söyledi. Bekliyoruz, inşallah yapılacak" şeklinde tepkisini dile getirdi. - ÇORUM

Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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