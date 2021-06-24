Osmancık'a adliye lojmanı yapılacak
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Osmancık'a adliye lojmanı yapılacak

Osmancık'a adliye lojmanı yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; Osmancık'a adliye lojmanı yapılacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; Osmancık'a adliye lojmanı yapılacağını söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Başkanı Yılmaz Kaya Ankara'daki temasları kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, MKYK Üyesi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikte Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Adliye sarayı binasının yanına yapılacak yeni ek Adliye binası, İdare Mahkemesi yanına yapılacak olan Çorum Adli Tıp Kurumu, Binevler Mahallesine yapılacak olan Adliye lojmanları, Osmancık Adliye Sarayı yanına yapılacak olan Adliye lojmanları ile yer tahsisi yapılan ve proje çalışmaları başlayan Osmancık Kapalı Cezaevi projelerimizi konuştuk. Bakanımıza misafirperverliği ve projelerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

Osmancık'a adliye lojmanı yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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