Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Yüksel Serdengeçti hayatı ve biyografisi!
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Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Yüksel Serdengeçti hayatı ve biyografisi!

10.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:23
Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Yüksel Serdengeçti hayatı ve biyografisi!

1917 Antalya doğumlu olan Osman Yüksel Serdengeçti, 1983'de Ankara'da vefat etti. Peki, Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? İşte, Osman Yüksel Serdengeçti hayatı ve biyografisi!

Gerçek ismi Osman Zeki Yüksel'dır. Serdengeçti dergisinde çıkan yazılarından dolayı bu soyadıyla tanınmıştır. Peki, Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Yüksel Serdengeçtihayatı ve biyografisi!

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1917, Akseki

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Kasım 1983, Ankara

Defnedildiği yer: Cebeci Asri Mezarlığı, Ankara

Eğitim: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Serdengeçti dergisinin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü gazetecidir.

Osman Yüksel Serdengeçti, 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği de yapmıştır. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edilmiştir. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı almış, uyarıları dikkate alımayınca genel kurula girişi yasaklanmıştır. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girmiş, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise "Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım" demiştir. Necip Fazıl'ın yakın arkadaşlarından olan Serdengeçti, hazırcevaplığıyla tanınır. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazılar da yazmıştır.

10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da hayatını kaybeden Serdengeçti, Cebeci Mezarlığı'na defnedilmiştir.

ESERLERİ

• Mabedsiz Şehir

• Bu Millet Neden Ağlar?

• Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

• Ayasofya Davası

• Mevlana ve Mehmet Akif

• Türklüğün Perişan Hali

• Gülünç Hakikatlar

• Kara Kitap

• Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

• Radyo Konuşmaları

• Akdeniz Hilalindir

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