Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
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Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu

28.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:54
Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu

Çekimleri 1 Mart'ta başlayacak olan yapımcılığını Ömer Kaya'nın yönetmenliğini Ezel Akay'ın yapacağı, İlban Ertem'in yapım tasarımını gerçekleştirdiği Osman Sekiz sinema filminde, Türkiye ve uluslararası sinemalarda gösterimi planlanması sebebiyle oyuncu değişikliğine gidildiği açıklandı.

Çekimleri 1 Mart'ta başlayacak olan yapımcılığını Ömer Kaya'nın yönetmenliğini Ezel Akay'ın yapacağı, İlban Ertem'in yapım tasarımını gerçekleştirdiği Osman Sekiz sinema filminde, Türkiye ve uluslararası sinemalarda gösterimi planlanması sebebiyle oyuncu değişikliğine gidildiği açıklandı.

 Filmin yeni boş rol oyuncusu Timur Seyfettin Ölmez (Tim Seyfi) şuana kadar özellikle uluslararası birçok başarılı projede yer alarak ödüller aldı.

 Timur Seyfettin Ölmez (Tim Seyfi) şuan Antalya'da çekimleri devam eden yönetmenliğini Guy Richie'nin üstlendiği, Jason Statham, Hugh Grant ve Josh Harnett'inde rol aldığı "Five Eyes" adlı sinema filminin kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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