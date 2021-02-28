Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu

Çekimleri 1 Mart'ta başlayacak olan yapımcılığını Ömer Kaya'nın yönetmenliğini Ezel Akay'ın yapacağı, İlban Ertem'in yapım tasarımını gerçekleştirdiği Osman Sekiz sinema filminde, Türkiye ve uluslararası sinemalarda gösterimi planlanması sebebiyle oyuncu değişikliğine gidildiği açıklandı.