Osman Kavala ve 15 Kişi Hakkındaki İddianameye Avrupalı Yetkililerden Tepki: Türk Yargısı Şaka Gibi

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturmada istenen ağırlaştırılmış müebbet hapsine Avrupalı yetkililer tepki gösterdi.

Yaklaşık 16 ay sonra tamamlanan iddianamede Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri "Türk yargısı şaka gibi" yorumu yaptı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de Türk adaletinin 'Avrupa insan hakları standartlarından saptığını' söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 675 sayfalık iddianamede şüpheliler 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' ve 'Gezi olaylarını finanse etmekle' suçlandı.

Haklarında müebbet hapis cezası istenen şüpheliler arasında Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Şerafettin Can Atalay da var.

İddianamede 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması', 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli yaralama' gibi suçlamalar da var.

Savcılık, suçlanan isimlerin 2013'te yaşanan Gezi olaylarını '2011 yılından başlayarak yönlendirilmeye çalıştıklarını' iddia etti.

İddianamede, Bakanlar Kurulu ve 746 kişi daha müşteki olarak yer aldı.

'Şok oldum'

Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanlıoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, soruşturmayla ilgili iddianameye Twitter hesabından tepki gösterdi.

Piri, "Şok oldum. Öfkeli ve üzgünüm. Osman sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda bir barış adamıdır" dedi.

Uzun tutukluluk süresini de eleştiren Piri, Türkiye'deki yargının 'şaka gibi olduğu' yorumunu yaptı.

Piri, 16 ay sonra, cezaevindeki Kavala hakkındaki, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını "delilik" diye değerlendirdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de iddianameyle ilgili yazılı açıklamasında 'şok olduğunu ve kararın Türk adaletinin Avrupa insan hakları standartlarından ne kadar saptığını gösterdiğini' söyledi.

Mijatovic, "Bu kişilere yönelik suçlamalar kabul edilemez, söz konusu ceza mahkemesinin de böyle düşüneceğini umuyorum" dedi.