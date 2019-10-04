Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunu Malezya aldı
Osman Hamdi Bey’in rekor fiyata satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosununun Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından alındığı ortaya çıktı. Eseri gelecek hafta başlayacak "Doğu'dan İlhamla" başlıklı sergi kapsamında British Museum'da ziyarete açılacak.
04.10.2019 15:01
Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunun Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından alındığı ortaya çıktı.
Türk resminin öncülerinden ressamın eseri gelecek hafta başlayacak "Doğu'dan İlhamla" başlıklı sergi kapsamında British Museum'da ziyarete açılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com