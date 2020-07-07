Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor
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Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor

Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesinde sancak ve saygı nöbetleri 2017'den beri tutuluyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbetinin başlayacağını açıkladı.

07.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:14

Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor

Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesinde sancak ve saygı nöbetleri 2017'den beri tutuluyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbetinin başlayacağını açıkladı.

Geçen hafta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk Osmanlı padişahları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde sancak nöbeti tutulacağını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Alinur Aktaş, "Payitaht şehri Bursa'mız, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti'ni doğuran şehir Bursa, Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alıyor. Köklü geçmişi ile tarih ve kültür şehri ve büyük cihan devleti Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa'mız, bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve evladı Orhan Gazi başta olmak üzere ilk altı padişahımızı da bağrında barındırmaktadır. Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Kısa süre sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulacak. Herkesin bildiği üzere sancağın nöbeti devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna gerekirse ölmenin şart olduğu nöbettir. O günkü rühu günümüze aynı şekilde taşıyarak gelecek nesillerimize bunu aktarmanın yanında, şehrimize gelen yabancı turistlere bir devlet geleneğimizi daha sergilemiş olacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konuda desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ve Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'a da teşekkürlerini iletti.

Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik Söğüt'te türbesinde sancak ve saygı nöbetleri 2017'den beri tutuluyor.

Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor

Kaynak: İHA

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