Osman Bilgin kimdir? Kırklareli Valisi Osman Bilgin kaç yaşında, nereli? Osman Bilgin'in hayatı ve biyografisi!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Osman Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Osman Bilgin'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Osman Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırklareli Valisi kimdir? Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in hayatına ve biyografisine yazımızdan ulaşaiblirsiniz.

KIRKLARELİ VALİSİ KİMDİR?

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'dir. Osman Bilgin 18 Mayıs 2018 tarihinde göreve başladı.

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

Osman Bilgin, (d. 1978, Vakfıkebir), Türk bürokrat.

Osman Bilgin doğum tarihi : 1978

Osman Bilgin kaç yaşında : 42 yaşında

Osman Bilgin mesleği ne : Bürokrat

Osman Bilgin nereli : Trabzon

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Çumra, Ünye, Ahmetli, Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Asil Kaymakam olarak sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Kırklareli Valiliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2020 tarihinde Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgin'in Koronavirüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 20 Nisan 2020 tarihinde pozitif testin ardından yapılan son iki testin negatif çıktığını duyurdu.