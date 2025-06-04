Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?

Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?
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Dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisi, 6. sezon finaliyle ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran dizi, Türkiye'deki ve dünya genelindeki izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, sezon finali ile izleyicileriyle buluşuyor. Bu bölümde ana karakter Osman Bey, dengelerin değişmesine rağmen Bizans muhafızlarını geri püskürtüyor ve büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarıyor. Bu heyecan dolu bölüm, sezon arasının başlangıcını işaret ediyor. Peki, Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

  • Burak Özçivit : Osman
  • Didem Balçın : Selcan
  • Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
  • Serhat Kılıç : Kosses
  • Erkan Avcı : Nikola
  • Seda Yıldız : Şeyh Edebali
  • Yıldıray Şahinler : Rogatos
  • Özge Törer : Bala Hatun
  • Emre Basalak : Gündüz
  • Rüzgar Aksoy : Turgut
  • Burak Çelik : Göktuğ
  • Çağrı Şensoy : Cerkutay
  • Yiğit Uçan : Boran
  • Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
  • Emin Gürsoy : Kumral Abdal

Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

Osman Bey ölüyor mu? Kuruluş Osman dizisi Osmen Bey zehirlendi mi, öldü mü? Burak Özçivit diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN, OSMAN BEY ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman Begüm Hatun ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu, tüm merak edilen sorular bu akşam yanıtını bulacak.

Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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