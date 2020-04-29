Osman Batur kimdir? Osman Batur'un hayatı ve mücadelesi nedir? Büyük kahraman Osman Batur'un hayatı ve biyografisi!
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Osman Batur kimdir? Osman Batur'un hayatı ve mücadelesi nedir? Büyük kahraman Osman Batur'un hayatı ve biyografisi!

Büyük Türk kahramanı ve bağımsızlık savaşçısı Osman Batur'un ölüm yıldönümünü idrak ediyoruz. Kahraman Osman Batur'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Destan kahramanımız hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi haberimizde.

Osman Batur kimdir? Osman Batur'un hayatı ve mücadelesi nedir? Büyük kahraman Osman Batur'un hayatı ve biyografisi!
29.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:56

Osman Batur Çin ve Rusya'ya karşı verdiği amansız mücadele ve direniş ile Türk tarihini kahramanları arasında adını yazdırmıştır. Onun bağımsızlık mücadelesi ve verdiği savaş destanlaşmıştır. Osman Batur zulüm altındaki Türk toplumlarının umudu olmuştur.Osman Batur'un hayatı ve mücadelesi nedir? Büyük kahraman Osman Batur'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

OSMAN BATUR KİMDİR?

Osman Batur 1899 - 29 Nisan 1951, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele etmiş olan direnişçi lider.[1] Altay Kazaklarındandır. 20. yüzyılın ilk yarısında Çinliler ve Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş ve 1951 yılında Çinliler tarafından idam edilmiştir.

Osman Batur kimdir? Osman Batur'un hayatı ve mücadelesi nedir? Büyük kahraman Osman Batur'un hayatı ve biyografisi!
OSMAN BATUR

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Asıl adı Osman İslamoğlu'dur. "Batur" ona kahraman, cesur anlamında milletinin verdiği bir unvandır. 1899 yılında Altay'ın Köktogay bölgesinde Öngdirkara mevkiinde doğmuştur. Altay Kazaklarından orta halli bir çiftçi olan İslâm Bey'in oğludur. Göçebe Kazak hayatını yaşayarak büyüdü. 10 yaşından önce iyi bir binici ve usta bir avcı olan Osman Batur, savaş sanatının inceliklerini 12 yaşında hizmetine girdiği Kazak Türklerinden olan Böke Batur'dan öğrenmiştir. Böke Batur'un Çinlilere yenilmesi akabinde Böke Batur'un Tibet üzerinden Türkiye'ye ulaşmaya çalışırken yakalanıp başının kesilmesinden sonra doğduğu yerde 40 yaşına kadar çiftçilikle uğraştı. 1940 yılına gelindiğinde Çin yönetiminin baskılarını iyice arttırması üzerine silahını alarak tek başına dağa çıktı. Tek başına başladığı mücadeleyi 29 Nisan 1951'de Urumçi'de idam edilene dek sürdürdü.

MÜCADELESİ

1941 yılında Çinlilere ve Ruslara karşı mücadeleye başlayan Osman Batur bütün Altay topraklarının ve Doğu Türkistan'ın Çinlilerden ve Ruslardan kurtarılmasını amaç edinmişti. II. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Türkistan topraklarındaki Türklere yönelik baskıların kuvvetlenmesi ile birlikte tepki hareketleri de kuvvet kazanmış ve Osman Batur'un yükselmesine zemin hazırlamıştı.

Altayları Çinlilerden temizlemeye başlayan Osman Batur, 1943 yılında hedefine ulaşmış gözüküyordu. 22 Temmuz 1943'te Bulgun'da yapılan törenle Osman Batur Altay Kazakları'nın hanı ilân edildi. 1945'e gelindiğinde Doğu Türkistan'da birkaç şehir haricinde kontrol Türklerin eline geçmişti. Durum Çinliler için artık tahammül edilemez ve tehlikeli bir hâl alınca Çin orduları bölgeye sert ve yoğun operasyonlar uyguladı. Targabatay ve Altaylardan çıkarılan Osman Batur mücadeleye otuz bin kişi ile başlamış olsa da 1950'ye gelindiğinde bu sayı yaklaşık dört bin idi. Alibek Hakim ve silah arkadaşlarının mücadelesi de vardı.

1951 yılında Kanambal'da sıkıştırılan Osman Batur esir düştü ve Urumçi'ye götürüldü.

Osman Batur, halk arasında dolaştırılarak teşhir edildi ve 29 Nisan 1951 tarihinde kurşuna dizilerek öldürüldü.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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