Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu. Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kimdir? Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri!

CHLOE ZHAO KİMDİR?

Chloé Zhao (d. Zhao Ting; 31 Mart 1982), Çinli film yönetmeni, senarist ve yapımcı. İlk uzun metrajlı filmi Songs My Brothers Taught Me (2015), galasını Sundance Film Festivali'nde yaptı. İkinci uzun metrajlı filmi The Rider (2017) eleştirmenlerce beğenildi ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen Bağımsız Ruh Ödülü adaylıkları da dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

CHLOE ZHAO KARİYERİ

2010 yılında, Zhao'nun kısa filmi Daughters, Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde prömiyer yaptı ve 2010 Palm Springs Uluslararası Kısa Film Festivalinde En İyi Öğrenci Canlı Aksiyon ve 2010 Cinequest Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

2015 yılında Zhao, ilk uzun metrajlı filmi Kardeşlerimin Öğrettiği Şarkılar'ı çekti. Filmin prömiyeri, Sundance Film Festivali'nde ABD Dramatik Yarışması kapsamında yapıldı. Daha sonra Director's Fortnight seçkisinin bir parçası olarak Cannes Film Festivali'nde oynadı. Film, 31. Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi İlk Film dalında aday gösterildi.

2017'de, genç bir kovboyun neredeyse ölümcül bir kazanın ardından profesyonel binicilik kariyerini sona erdirmesinin ardından kendini keşfetme yolculuğunu takip eden çağdaş bir batı draması olan The Rider'ı yönetti. İlk uzun metrajlı filmine benzer şekilde Zhao, filmin çekildiği çiftlikte yaşayan oyuncu olmayan bir kadroyu kullandı. Jandreau daha sonra filmde Brady Blackburn olarak kendisinin kurgusal bir versiyonunu oynadı. Film, Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisinin bir parçası olarak Cannes Film Festivali'nde galasını yaptı ve Sanat Sineması Ödülü'nü kazandı. Film, 33. Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında aday gösterildi. Aynı törende, Zhao, kariyerinin ortasında bir kadın yönetmeni ödüllendiren Bonnie Tiburzi'nin adını taşıyan Bonnie Ödülü'nün ilk kazananı oldu. Film, 13 Nisan 2018'de Sony Pictures Classics tarafından piyasaya sürüldü ve büyük beğeni topladı. The Boston Globe'dan Peter Keough şöyle yazdı: "Film, sinemanın en iyi şekilde yapabileceklerini başarıyor: Öylesine keskinlik, sadakat ve empati ile dünyayı yeniden üretiyor ki sıradanlığı aşıyor ve evrensele dokunuyor.

CHLOE ZHAO FİLMLERİ!

2015 Songs My Brothers Taught Me

2017 The Rider

2020 Nomadland

Ayrıca editör

2021 The Eternals