Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı heyecanı başladı

10.02.2020 03:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 03:40

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı.

Gece boyunca kazananları ve gelişmeleri bu sayfamızda güncelleyeceğiz. Aşağıda aday listesini bulabilirsiniz.

Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşiyor.

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.

Kırmızı halının öne çıkan isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Aday listesi

En iyi film:

En iyi erkek oyuncu:

En iyi kadın oyuncu:

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

En iyi yönetmen:

En iyi uyarlama senaryo:

En iyi özgün senaryo:

En iyi animasyon:

En iyi belgesel:

Yabancı dilde en iyi film:

En iyi sinematografi:

En iyi kostüm tasarımı:

En iyi film kurgusu:

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

En iyi özgün müzik:

En iyi özgün şarkı:

En iyi yapım tasarımı:

En iyi ses kurgusu:

En iyi ses miksajı:

En iyi görsel efekt:

En iyi kısa animasyon:

En iyi kısa belgesel:

En iyi kısa film: