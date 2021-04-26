Oscar ödül töreni: Kazananların tam listesi
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Oscar ödül töreni: Kazananların tam listesi

Oscar ödül töreni: Kazananların tam listesi
BBC - Haberler | Dünya

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı.

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı. Nomadland filmi 3 dalda Oscar aldı.

2021 Oscar adayları ve kazananlarının tam listesi

En İyi Film:

En İyi Erkek Oyuncu:





En İyi Kadın Oyuncu:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

En İyi Yönetmen:

En İyi Uyarlama Senaryo:

En İyi Özgün Senaryo:

En İyi Animasyon:

En İyi Belgesel:





Yabancı Dilde En İyi Film:

En İyi Sinematografi:

En İyi Kostüm Tasarımı:

En İyi Film Kurgusu:

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

En İyi Özgün Müzik:

En İyi Özgün Şarkı:

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

En İyi Ses Kurgusu:

En İyi Görsel Efekt:

En İyi Kısa Animasyon:

En İyi Kısa Belgesel:

En İyi Kısa Film:

BBC
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
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