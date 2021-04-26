Oscar ödül töreni: Kazananların tam listesi

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı. Nomadland filmi 3 dalda Oscar aldı.
2021 Oscar adayları ve kazananlarının tam listesi
En İyi Film:
En İyi Erkek Oyuncu:
En İyi Kadın Oyuncu:
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
En İyi Uyarlama Senaryo:
En İyi Özgün Senaryo:
En İyi Belgesel:
Yabancı Dilde En İyi Film:
En İyi Sinematografi:
En İyi Kostüm Tasarımı:
En İyi Film Kurgusu:
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
En İyi Özgün Müzik:
En İyi Özgün Şarkı:
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
En İyi Ses Kurgusu:
En İyi Görsel Efekt:
En İyi Kısa Animasyon:
En İyi Kısa Belgesel:
En İyi Kısa Film: