Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı

İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, oryantal Didem karşısında dans ederken başını sürekli sağa sola çevirerek izlememeyi tercih etti. Didem, yaşadığı olayın büyük bir terbiyesizlik olduğunu söylerken Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine sadece kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı.

Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medyada tepki çekti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konu hakkında açıklama yapan Ali Sunal, yanlış anlaşıldığını belirterek Didem'in dans performansını hayranlıkla izlediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş ise sessiz kalmayı tercih etti.

SADECE DESTEK MESAJLARINI PAYLAŞTI

Herkesin bir açıklama yapmasını beklediği Serttaş, dünden beri Instagram hesabından kendisine destek veren sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını paylaşıyor. Serttaş'ın özellikle "Kişiliği, karakteri, edebi, ahlakı, sesi, ve duruşu muhteşem" gibi övgü dolu yorumları paylaşması da dikkat çekti.

İşte Bülent Serttaş'ın paylaşımlarının bazıları...