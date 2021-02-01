Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu
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Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu

01.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:10

Konuk olduğu İbo Show'da dans eden oryantal Didem'i izlemeyerek kafasını sağa sola çeviren Ali Sunal, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını belirterek "Didem'i hayranlıkla izledim" itirafında bulundu.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurdu. Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

"DİDEM'İ HAYRANLIKLA İZLEDİM"

Yaptığı dans izlenmediği için kısa sürede Didem'e destek mesajları yağarken Ali Sunal ve Bülent Serttaş'a tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Ali Sunal, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabi ki hayranlıkla izledim Didem'in harika performansını. Bakmadığım tek anı yakalamış cano kamera" diyerek eleştirileri tiye aldı.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu

"BANA YAPILAN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Konu hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oryantal Didem Kınalı ise Bülent Serttaş'la ilgili "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var" demişti.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu
Haber Yorumları (16)
FATOŞ: oryantale uygun bir kıyafet mi şimdi bu
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ZORLA: Önceden derlerdiki beğenmiyorsan bakma, şimdi bakmak zorundasın izlemek zorundasın diyorlar kafaya bak ya
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NASIL SANAT: Yahu şu olaya nasıl sanat diyorlar anlamış değilim. Altı üstü dansöz işte, bunlar da kendini nimetten sayıyor ya. . .
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