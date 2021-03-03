Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı
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Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı

03.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:07
Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan paylaştığı dans videosunun ardından işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu, hesabından annesiyle çektiği fotoğraf karesine yer verdi. Güzelliğini annesinden aldığı görülen Sarıoğlu, paylaşımına, "Mediha'nın kızıyım, iyi insan olarak yetiştirildim" notunu düştü.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşadığı olay sonrası soluğu ailesinin yaşadığı Düzce'de almıştı. Burada ailesiyle birlikte kafa dinlemeye çekilen güzel oyuncu, hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

"İYİ İNSAN OLARAK YETİŞTİRİLDİM"

Dikkat çeken video ve fotoğraflarının aksine Instagram'dan annesiyle yüz yüze verdiği fotoğraf karesine yer veren Sarıoğlu, gönderisine, "Mediha'nın kızıyım, iyi insan olarak yetiştirildim. Dokunduğum her insana da Mediha'nın gönlünün güzelliğini yansıttım. İyi ki senin kızınım, sen benim en kıymetlimsin annem, tatlı dillim, güler yüzlüm, iyi ki doğdun nur yüzlüm" notunu ekledi. Fotoğrafında annesine benzerliğiyle dikkat çeken güzel spikere, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan anneli paylaşım

TEPKİLERE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Hande Sarıoğlu, olaylı dans videosunun ardından gelen tepkilere ateş püskürmüştü. Güzel spiker, "O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim." demişti.

Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan anneli paylaşım
Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan anneli paylaşım
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