Oruç tutmanın yararları nelerdir? Dini açıdan orucun faydaları nelerdir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ayı da geliyor. Ramazan ayında Müslümanlara tutması farz olan orucun faydaları araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruyu haberimiz cevaplıyor. Oruç tutmanın yararları nelerdir? Orucun vücudumuza ne gibi faydaları vardır? Dini açıdan orucun faydaları nelerdir? İşte cevapları!

ORUÇ TUTMANIN YARARLARI NELERDİR?

Ramazan ayında oruç tutmanın hem dinen hem de bedenen bize faydası vardır. Oruç tutmayı vücudumuza yaptığımız bir detoks gibi düşünebiliriz. Bunun yanında Müslümanlara farz olan oruç tutmanın da manevi faydaları da vardır.

Oruç tutmanın vücudumuza faydaları

- Vücudumuzda depolanın yağın yakılmasına yardımcı olarak zayıflamamızı sağlar.

- İnsülin dengemizi sağlar. Kanımızda bulunan şeker oranını dengeler.

- Metabolizmamızın hızlanmasını sağlar böylece kalori yakmamız da kolaylaşır.

- Açlığa karşı olan direncimizi arttırır.

- Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

- Vücudumuzun fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmasına yardımcı olur.

- Vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardım olur.

Diyanet İşleri Bakanlığı'na göre oruç tutmanın faydaları

Yüce Kitabımızda, oruçla ilgili olarak: "Her halükarda oruç tutmanız, sizin için çok hayırlıdır. Ah bir bilseniz!" buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (S) de : "Eğer ümmetim, Ramazan orucunda ne faydalar olduğunu tam olarak bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi" buyurmuştur. Demek ki, Ramazan ayında ve oruç ibadetinde pek çok faydalar vardır.Biz de bugünkü yazımızda, oruçla ilgili faydaları ele almaya çalışacağız.

Her ibadetin mükâfatı, Allah tarafından verilmektedir. Buna rağmen "orucu ben özel olarak ödüllendireceğim" ifadesiyle Allah, rakamlarla ifade edemiyeceğimiz miktarlarda sevap verileceğini beyan etmiştir. Oruçlunun susması tesbihtir, uykusu ibadettir, duası makbul ve her ameli de fazlasıyla ödüllendirilecektir.

Bir hadisi şerifte: "Kim inanarak ve mükâfatını da Allah'tan ümit ederek Ramazan orucu tutarsa, onun geçmiş günahları affolur" buyurulmuştur. Ayrıca oruç ibadetiyle birlikte, teravih namazı kılmaya özen gösterenlerin, yeniden doğmuş gibi tertemiz olacakları da bildirilmiştir. Yani oruç bizim günahlardan arınmamıza vesile olan çok kıymetli bir ibadettir.

Ramazan'da kendi başımıza veya mukabele şeklinde Kur'an okumak da çok sevaptır. Okuduğumuz veya dinlediğimiz her harf için, en az on sevap verilecektir. Ayrıca oruç ile Kur'an, kıyamet günü bizlere şefaat edecekler. Oruç: "Allahım, ben onu aç ve susuz bıraktım, beni o kişiye şefaatçi eyle" diyecektir. Kur'an da: "Allahım ben de bu kişiyi uykusuz bıraktım beni ona şefaatçi eyle" diyecektir. Allah'ın izniyle her ikisi de bizlere şefaatçi olacaklardır.

Oruç ibadetinin maddi, manevi, nefsimiz, ruhumuz ve sağlığımız ile ilgili pek çok faydası vardır. Hz. Peygamber (s): "Oruç tutun, sağlıklı olursunuz" buyururken, belki de her türlü faydayı kastetmiştir. Sağlıkla ilgili olanları, bilenler ve uzmanlar değişik vesilelerle dile getirmişlerdir. Orucun kazandırdığı faydaları biraz daha değişik açıdan ele almakta yarar görüyorum.

1- Oruç, önce bedeni terbiye eder, sonra da nefsi ve ruhu terbiye eder.

2- Oruç, insanın iradesini kuvvetlendirir. Oruçlu kişi aç ve susuzdur. Ama elindeki ekmeği yemez, suyu içmez. Yani Allah için, kendi malına bile el uzatmaz. Böyle yetişen bir insan, başkasının malına hiç zarar vermez.

3- Oruç, dünya malını değersiz kılar. Zira oruçlu kişi bir dilim ekmeğe ve bir bardak suya bile tenezzül etmez. Bu bilince erişen insanların gözünde dünya malı, değersiz hale gelmiştir.

4- Oruç, insanı disiplinli yapar. Oruç tutan kişi, sahurda imsak vaktine, iftar anında da akşam vaktine dikkat etmek zorundadır. Namaz ve mukabele vakitlerini de titizlikle takib eder. Böylece her şeyi vaktinde ve titizlikle yapma alışkanlığı kazanmış olur.

5- Oruç insana görevine bağlı olmayı öğretir. Oruca niyetlenen insan biraz zorlandığında, kimsenin görmediği bir yer bulsa da orucunu bozmaz. Şayet bozarsa, cezasını kendi kendine verir. Ya kaza orucu tutar, ya fidyesini verir. Gerekmişse kefaretini de öder. Böyle yetişen insan, vazifesini asla aksatmaz.

6- Oruç, ilk etapta iftara kavuşma özlemi oluşturur. Bir ay boyunca, oruç tutup, peşinden de iftara kavuşan insanda, giderek C.Hakkın rızasına kavuşma arzusu oluşur.

7- Oruç, insana başarı azmi kazandırır. Bazı şeyler var ki, çalışmayla kazanılır. Bilgi, para, tecrübe ve sevap gibi. Oruç tutanlar, daimi alışkanlığı olan yemeyi, su içmeyi bırakabiliyorlar. Alışkın ve ihtiyacı olduğu şeyleri bile Allah için bırakabilen insan, her zaman yapmadığı günahları tamamen de bırakabilir, hatta bırakmalıdır.

Ne mutlu oruç ibadetini gereği gibi anlayanlara ve Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirenlere.