Oruç Reis yeni görevi için hazır
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Oruç Reis yeni görevi için hazır

Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, yeni görevine hazır.

23.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:13

Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, yeni görevine hazır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl Temmuz'da sosyal medyada, Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalara başlandı.

Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.

En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz'e açılacak. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor.

Faaliyete 15 Ağustos 2017'de başlayan ve yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan gemi, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden de görülebiliyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Sismik operasyonlar sırasında, diğer jeofizik verileri de (gravite ve manyetik) aynı anda toplayabilen Oruç Reis'in faaliyet alanları, "Denizlerde petrol, doğal gaz ve maden potansiyelinin araştırılmasını gerçekleştirmektedir. Kara alanlarının deniz altındaki devamlılığının ortaya çıkarılması, deprem, tsunami araştırmaları, liman, platform gibi deniz yapıları ile denizaltı kablo ve boru hatlarının yer seçimi, deniz kirliliği ve iklim değişikliği gibi alanlarda faaliyet yürütmektedir." şeklinde sıralanıyor.

Teknik özellikleri

Gemi, deniz tabanı haritalama sistemleri, ölçüm ve örnekleme sistemleri bulunan yerli yapım iş sınıfı uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV), deniz tabanından 18 metre uzunluğa kadar karot numunesi alabilen örnekleme ekipmanı ve jeoloji, oşinografi laboratuvarlarına sahip.

Oruç Reis araştırma gemisinin, personel kapasitesi 55. Bunun 24'ü gemi adamı, 31'i ise idareci ve araştırmacıdan oluşuyor.

Kurum personeline 2B/3B sismik veri işlem yetkinliği kazandırmak üzere sağlanan eğitim sayesinde, toplanan sismik verilerin veri işlemi konusunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Toplanan veriler kurum personeli tarafından değerlendirilerek, gerekli noktalarda sondaj lokasyon tayininin tümüyle yerli personel tarafından yapılması amaçlanıyor.

"Faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz"

Bu arada, Bakan Dönmez, geçen yıl Yavuz Sondaj Gemisini Doğu Akdeniz'deki ilk sondajına uğurlarken yaptığı konuşmada, "Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Oruç Reis yeni görevi için hazır

Kaynak: AA

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