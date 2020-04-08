Ortaokul öğrencisi, tablosunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu Sivas'ta ortaokul öğrencisi Nisa Beren Horan (13), yağlı boya ile yaptığı tabloyu sosyal medya üzerinden açık arttırmayla satarak elde ettiği geliri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Nisa Beren Horan (13), yağlı boya ile yaptığı tabloyu sosyal medya üzerinden açık arttırmayla satarak elde ettiği geliri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nisa Beren Horan, aynı okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan annesi ile okulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatil edilmesinin ardından Sivas'ta ilaç firmasında çalışan babası Aytaç Horan'ın yanına geldi.

Koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak isteyen Nisa'nın yağlı boya tablosu, babası tarafından sosyal medyada açık arttırma usulüyle satışa sunuldu.

Tablonun satışından elde edilen 500 lira, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıklarını belirten Nisa Beren Horan, "Bugünlerde tuval çalışması yapıyorum. Kampanyayı görünce ben de destek olmak istedim. Tabloyu satarak elde ettiğim parayla bağışta bulundum." dedi.

Baba Aytaç Horan ise "evde kal" çağrısına uyarak vaktini çocuklarla evde geçirdiğini söyledi.

Aytaç Horan, "Kızım küçüklükten beri tuval çalışması yapıyor. Bu sırada başlatılan kampanyadan etkilendi. Tuvali satma önerisi getirdi. Ben de kendi aile grubumuzda ve sosyal medyada paylaştım. 200 lirayla bir açılış yapıldı, sonra da 500 lira gibi bir rakamla satışını yaptık. Böyle bir zor dönemde ülkemize bir katkıda bulunmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA