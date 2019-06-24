Ortaokul öğrencilerinden 'Ben de Kendi Robotumu Kodluyorum' projesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Elemanı Doktor Öğretim Üyesi Hakkı Ulaş Ünal, ortaokul öğrencileri için tasarladığı 'Ben de Robotumu Kodluyorum' projesiyle başarıya imza attı.

Mimar Sinan Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Ortaokulu, Sinan Alağaç Ortaokulu, Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu ve Milli Eğitim Bakanlığı paydaşlığında yürütülen ve TUBİTAK tarafından 4004 kapsamında desteklenen projenin koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Ulaş Ünal tarafından yürütülüyor. Projenin açılışı sebebiyle düzenlenen tören, Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Osman Parlaktuna, Doç. Dr. Şengül Saime Anagün, Dr. Öğr. Üyesi Celal Murat Kandemir'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü AR-GE Birimi'nden Ömer Garan ve Şenay Doğaner katıldı.

"ESTÜ olarak ürettiğimiz bilim ve bilgiyi toplumla paylaşmayı çok önemsiyorum"

Projenin açılış töreni konuşmasında söz alan Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Ben de Robotumu Kodluyorum" projesinin ortaokul çağındaki öğrencilere bilim insanı olma yolunda ilk adımı atmaları için önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde göstermiş olduğu çabalardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Ünal'a ve projeyi destekleyen herkese teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, "Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilim ve bilgiyi toplumla paylaşmayı çok önemsiyorum ve bu yüzden de topluma değer katma misyonu olan bu tür projelerin artmasını diliyorum. Bu tür projelerle gelecekte öğrencilerimiz olacak ilköğretimdeki çocuklarımız ve orta öğretimdeki gençlerimize bu vesileyle dokunabiliyor olmamız oldukça önemli" diye konuştu.

"Projeye katılan okullarda robotik kodlama kulüpleri kuracak ve robotik kodlamayı yaygınlaştıracağız"

Açılışta söz alan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Ulaş Ünal ise yürütmekte olduğu projenin TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bir proje olduğunu ve bu projeyi ortaya çıkarmadaki asıl amacın bilimin yaygınlaştırmak ve geliştirmek olduğunu vurguladı. Proje konusu olan robotun yapay zeka ve yazılım tabanlı olması açısından bilinen anlamıyla 'Robot' teriminden farklılık gösterdiğini de vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ünal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TUBİTAK 4004 'Ben de Robotumu Kodluyorum' isimli proje kapsamında amacımız 6'ncı sınıfta okuyan başarılı çocuklarda ve bu çocukların okudukları okullarda bir farkındalık oluşturmak. Bunun için bu öğrencilere en temelden başlayarak robotik ve kodlama anlatmak, çeşitli bilimsel konularda meraklarını artırmak ve aldıkları eğitimin geldikleri ortaokullarda da sürdürülebilir kılınmasını planladık. Bu amaca ulaşabilmek için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile robotik ve kodlama eğitimi verebilecek öğretmenlere sahip 4 ortaokulu belirleyerek bu okulların her birinden derslerinde başarılı 2 kız 2 erkek olmak üzere 4'er öğrenciye ulaştık. Ayrıca, isteyen herkesin erişebilmesi için de açtığımız proje web sayfasına eğitim materyallerini eklemeyi hedefliyoruz. Projenin devamında ise projeye katılan okullarda robotik kodlama kulüpleri kuracak ve bu sayede robotik kodlamayı yaygınlaştırmış olacağız."

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Döğeroğlu, proje paydaşları ile projenin hedef ve çıktıları üzerine istişarelerde bulundu. Projeye katılan ortaokul öğrencilerine ESTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü İleri Kontrol Sistemleri ve Robotik Laboratuvarı ve Elektrik Devreleri ve Elektronik Laboratuvarları ve bu laboratuvarlarda yer alan teknolojik aygıt ve donanımlar yakından tanıtıldı. Proje açılış programının ikinci gününde Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Ulaş Ünal ve Arş. Gör. Ömer Faruk Budak tarafından ortaokul öğrencilerine Elektrik Elektronik Bölümü'nde robotik kodlama eğitimi verildi. Kendilerine verilen düzenekler üzerinde deney yaparak ve yüz yüze eğitimler alarak robotik kodlamayı öğrenmeleri hedeflenen öğrenciler, proje kapsamında 28 Haziran 2019 tarihine kadar Eskişehir Teknik Üniversitesinde ağırlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA