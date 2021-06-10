Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
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Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi

Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Çat İ ilçesindeki Yavi Ortaokulu, Bardakçı Ortaokulu ve Karaşeyh Ortaokulu öğrencileri, açılan bilim fuarında projelerini sergilerken, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Erzurum'un Çat İ ilçesindeki Yavi Ortaokulu, Bardakçı Ortaokulu ve Karaşeyh Ortaokulu öğrencileri, açılan bilim fuarında projelerini sergilerken, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Yavi Ortaokulu, Bardakçı Ortaokulu ve Karaşeyh Ortaokulu öğrencileri, projelerini sergiledi. Öğrencilerin bilimsel bakış açısı edinebilmeleri, sunum becerilerinin gelişmesi ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmeleri amacıyla düzenlenen fuarda, 70 öğrenci 23 danışman öğretmenin hazırladığı, 36 projenin sergilendiği TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Okul bahçesinde açılan fuarda; fen bilimlerinden sosyal konulara, tarihten, tarıma, matematikten, kodlamaya kadar değişik konularda yapılan proje çalışmaları sergilendi. Fuara Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, Okul Müdürleri, Mahalle Muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle öğrenciler açılışa katılanlara ürettikleri projeleri tek tek anlattı. Bütün projeler büyük ilgi gördü Projeler arasında "Led ışık buraya küflere veda" Her birinin çok değerli çalışmalar olduğunu belirten Başkan Yaşar, öğrencileri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek başarılar diledi. - ERZURUM

Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi
Ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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