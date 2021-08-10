Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?
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Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?
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Son Dakika: MEB ilkokul kayıt sorgulama ekranı, söz konusu kayıtların tamamlanmasının ardından erişime açıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 Okul kayıt sorgulama ekranı!

Son Dakika: Ortaokul kayıtları için süreç, Temmuz ayında başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 Okul kayıt sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı.

Mecburî ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr)kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

e-OKUL, e- DEVLET KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

2021 OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI!

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin de istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

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