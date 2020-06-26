Ortalık Karışacak Vaziyet Alın: Çin Ordusu Huawei'ye Destek Veriyor!
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Ortalık Karışacak Vaziyet Alın: Çin Ordusu Huawei'ye Destek Veriyor!

Çin ordusu neredeyse sürekli ABD baskısı ile karşı karşıya kalıyor.

Ortalık Karışacak Vaziyet Alın: Çin Ordusu Huawei'ye Destek Veriyor!
26.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:10

Çin ordusu neredeyse sürekli ABD baskısı ile karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu baskı sadece Çin ordusuna değil, aynı zamanda Çin merkezli bütün şirketlere gerçekleştiriliyor. İşte son gelişmelerle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar.

Hatırlayacağınız üzere geçen yıl ABD Huawei'ye çok sert bir ceza vermişti. Onu bütün ABD şirketlerinin hizmetlerinden mahrum bıraktı. İlk başlarda Huawei, bu problemle başa çıkabileceklerini söylese bile yine de şirketin satışları sert düşüş yaşamaktan kurtulamadı. Herkes bu konuda ABD'yi suçlarken, ortalığı karıştıracak bazı iddialar ortaya atıldı.

Çin ordusu ve Huawei arasında bir ilişki var mı?

Pentagon'un hazırladığı bir listeye göre; güvenlik kamerası sistemi firması Hikvision, telekomünikasyon şirketleri China Telecoms ve China Mobile ile Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC) ve Huawei hakkında yeni bir soruşturma açılabilir. Çin ve ABD arasında yapılan görüşmelere bu gelişme adeta bıçak darbesi indirecek.

ABD yasalarına göre Amerikan Savunma Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "sahip olduğu veya kontrol ettiği" firmaları sürekli olarak takip etme hakkına sahip. Böyle bir yasal hakkın farkında olan ABD senatörleri devreye girdi. Bugün itibarıyla çok sık bir görüşme trafiği yaşandı ve ABD'li senatörler yeni yaptırımların uygulanması için baskı kurmaya başladı.

Bu tür gelişmeler yeni değil. Kasım ayında, Amerikalı senatörler Tom Cotton ve Chuck Schumer, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a, 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası ve 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tarafından zorunlu tutulan ABD politikası hakkında görüşülme yapılması için çok yoğun bir baskı oluşturmuştu. Sizce bu gelişme nelere yol açacak?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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