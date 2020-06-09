Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı
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Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

09.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:37

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

Olay, saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy'deki Kumpirci dükkanlarının olduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında oradan geçen bir kadın göçen yerin altında kaldı. Göçük sırasında dükkanlarda çalışan vatandaşlar ise panik içinde dışarıya koştu.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokağa şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çalışanlar ve göçüğün olduğu sokaktaki dükkanlar boşaltılırken, göçen yer ekiplerce doldurulacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kaymakam Önder Bakan, emniyet ekipleriyle olay yerinde inceleme yaptı.

Göçüğün sebebi yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

(Medeni Topaloğlu-Doğan Can Cesur/İHA)

Ortaköy'de yol çöktü: 1 kadın yaralı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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